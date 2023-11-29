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Чехія схвалила продовження тренувань українських військових у 2024 році

Фото: Чехія схвалила продовження тренувань українських військових у 2024 році (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіокомпанію "Чеське радіо".

За продовження підготовки українських військовослужбовців проголосували 129 чеських депутатів зі 150. 

"Міністр оборони Яна Чернохова повідомила депутатам, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання в Чехії, а ще 500 пройшли навчання у чеських інструкторів у Польщі. За словами міністра, отриманий досвід служить також поліпшенню підготовки чеських військових частин", - пише радіокомпанія. 

Зазначається, що ухвалена пропозиція дозволить залишитись в Чехії не лише українським військовим, але й солдатам із країн-членів Євросоюзу та НАТО.

Зокрема умовою продовження навчання є те, щоб кількість іноземних військовослужбовців  на території Чехії не перевищувала 800, як це було в поточному році.

Допомога Чехії Україні 

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу. 

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Зокрема в листопаді Чехія та Тайвань підписали угоду про спільну роботу з надання допомоги у відновлювальних роботах в Україні.

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