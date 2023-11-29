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Чехия одобрила продолжение тренировок украинских военных в 2024 году

Фото: Чехия одобрила продолжение тренировок украинских военных в 2024 году (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины смогут продолжить учения в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиокомпанию " Чешское радио ".

За продолжение подготовки украинских военнослужащих проголосовали 129 чешских депутатов из 150. 

"Министр обороны Яна Чернохова сообщила депутатам, что около 3500 украинских военных уже прошли обучение в Чехии, а еще 500 прошли обучение у чешских инструкторов в Польше. По словам министра, полученный опыт служит также улучшению подготовки чешских воинских частей", - пишет радиокомпания. 

Отмечается, что принятое предложение позволит остаться в Чехии не только украинским военным, но и солдатам из стран-членов Евросоюза и НАТО.

В частности условием продолжения обучения является то, чтобы количество иностранных военнослужащих на территории Чехии не превышало 800, как это было в текущем году.

Помощь Чехии Украине

Чехия является одним из главных союзников Украины, который поддержал нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В течение войны Прага предоставляет нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

В частности, в ноябре Чехия и Тайвань подписали соглашение о совместной работе по оказанию помощи в восстановительных работах в Украине.

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