Чехія домовилася з Тайванем допомогти Україні з післявоєнним відновленням

Уряди Чехії та Тайваню підписали угоду про спільну роботу з надання допомоги у відновлювальних роботах в Україні.

Про це заявив представник уряду Чехії з відновлення України Томаш Копечний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він похвалив Тайбей як "великого союзника", попри відсутність офіційних дипломатичних відносин.

Видання пише, що Україна завоювала широку симпатію на Тайвані після російського вторгнення, і багато тайванців бачать паралелі між ситуацією в Україні та загрозою, з якою, за словами уряду Тайбея, він стикається з боку Китаю.

Тайвань пожертвував понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу і приєднався до санкцій Заходу проти Росії.

У чому полягає угода між Чехією і Тайванем

Угода між Тайванем і Чеською Республікою, підписана де-факто послами в столицях одна одної, передбачає спільну роботу цих двох країн з відновлення водних та енергетичних систем.

Відвідуючи Тайбей на церемонію підписання, Томаш Копечний, сказав, що у його країни "дуже міцні зв'язки з Тайванем".

"Ми дуже раді, що Україну, разом із нами підтримує наш великий союзник і друг Тайвань", - сказав Копечний.

Відновлення України

Нещодавно Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 42,9 млн доларів. Переважно ці гроші підуть на відновлення Миколаєва та області.

Також Литва виділила Україні 2 млн євро на ліквідацію соціальних наслідків війни з Росією. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів країни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе гарантувати, що її післявоєнне відновлення буде вільним від корупції.