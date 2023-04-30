Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну, - Павел

"Із зустрічей, які я провів в Україні - а їх було багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону, - стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси", - сказав Павел після прибуття на військовий аеропорт у празькому місті Кбели.

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

"Звичайно, технології теж у дефіциті, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає", - заявив він.

За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських стволах і ракетних установках, але здебільшого тільки в кількості боєприпасів - вони щодня стріляють у чотири-п'ять разів більше, ніж українці.

Нагадаємо, у п'ятницю президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

У цей момент у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Тому чеському президентові разом із колегою довелося пройти до укриття.

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