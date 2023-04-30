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Чехия будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину, - Павел

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости".

"Из встреч, которые я провел в Украине - а их было много, как на центральном уровне, так и на уровне одного региона - стало ясно, что больше всего для успешной обороны Украине сегодня нужны боеприпасы", - сказал Павел после прибытия на военный аэропорт в пражском городе Кбелы.

По его словам, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, которые необходимы стране для начала контрнаступления против России и восстановления контроля над своей территорией.

"Конечно, технологии тоже в дефиците, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в некоторой степени ограничивает ее способность вести успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже более года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет", - заявил он.

По его словам, россияне имеют преимущество в артиллерийских стволах и ракетных установках, но в основном только в количестве боеприпасов - они ежедневно стреляют в четыре-пять раз больше, чем украинцы.

Напомним, в пятницу президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

В этот момент в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Поэтому чешскому президенту вместе с коллегой пришлось пройти к укрытию.

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