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Чехія ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців: що це значить

Фото: Чехія ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Чехій у середу 11 січня прийняв рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року. Нові зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Відомо що 57 із 62 присутніх членів Сенату Чехії підтримали поправку про продовження дії режиму тимчасового захисту.

Тепер українці, котрі хочуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії, мають зареєструватися в електронному вигляді до кінця березня 2023 року. Після їм необхідно буде в призначений час прийти до відділення МВС. Там їм буде видано так звану візову наліпку.

При цьому, якщо біженець з України не зареєструється та не отримає візову наліпку до кінця вересня цього року, тимчасовий захист закінчиться.

Окрім цього рішення уряду Чехії дозволило значно спростити процедуру тимчасового захисту для нової хвилі біженців з України.

Нові зміни включають в себе спрощення отримання кваліфікації психолога. Відмічається, що з приїздом людей, котрі постраждали від військового конфлікту, також збільшився попит на такі послуги. У Чехії змінили правила, за якими будуть зараховувати українських дітей до закладів дошкільної освіти та обов'язкового шкільного навчання на наступний навчальний рік.

Відомо, що наразі в Чехії перебуває близько 300 тисяч біженців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які мають житло в Польщі, все частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.

Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.

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