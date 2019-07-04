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Чехия и РФ договорились временно не прерывать авиасообщение

Новости » Политика    04.07.2019 - 20:54
Чехия и РФ договорились временно не прерывать авиасообщение
Иллюстративное фото (smartertravel.com)

Страны возобновят переговоры в конце лета

Чехия и Российская Федерация договорились не прерывать авиасообщение до конца лета. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что авиавласти Чехии согласились на предложение Министерства транспорта России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета. Страны договорились вернуться к решению возникших проблем в сентябре.

"К концу лета они (Минтрансы России и Чехии, - ред.) возобновят переговоры, чтобы обсудить сотрудничество на будущее", - сообщили в Минтрансе Чехии.

Так, РФ предложила отложить решение всех споров для того, "чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона".

Напомним, ранее Чехия отменила запрет на полеты авиакомпаниям Российской Федерации после переговоров. Так, утром 2 июля Минтранс России выдал авикомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, которое будет действовать до 7 июля, после чего чешские авиавласти разрешили полеты компаниям РФ до 7 июля 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Прага запретила некоторым российским авиакомпаниям полеты в Чехию, поскольку РФ отказала национальному перевозчику Czech Airlines в переходе на постоянное разрешение на полеты по транссибирским маршрутам.

Добавим также, Министерство транспорта России ранее запретило грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны с 8 июля 2019 года.

Чехия отменила запрет на полеты авиакомпаниям РФ после переговоров Чехия запретила полеты авиакомпаниям РФ
Новости Украины Чехияавиасообщение
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