Чехия отменила запрет на полеты авиакомпаниям РФ после переговоров

Иллюстративное фото (facebook.com aeroflot)

Чехия и РФ выдали авиакомпаниям разрешение на полеты до 7 июля

Чехия отменила запрет на полеты авиакомпаниям Российской Федерации после переговоров. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта Чехии, сообщают российские СМИ.

В частности, утром 2 июля Минтранс России выдал авикомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, которое будет действовать до 7 июля.

"Сразу после этого министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года", - указано в сообщении чешского Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Прага запретила некоторым российским авиакомпаниям полеты в Чехию, поскольку Россия отказала национальному перевозчику Czech Airlines в переходе на постоянное разрешение на полеты по транссибирским маршрутам.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство транспорта России запретило грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны с 8 июля 2019 года. Такое решение было принято для "обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также из-за долга грузинской стороны перед Россией.