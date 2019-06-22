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Авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию с 8 июля

Новости » Политика    22.06.2019 - 18:58
Авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию с 8 июля
Иллюстративное фото (holiday.by)

Причиной запрета в РФ назвали "обеспечение авиационной безопасности"

Министерство транспорта России запретило грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны с 8 июля 2019 года на фоне протестов в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр российского ведомства.

Как сообщается, такое решение было принято для "обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также из-за долга грузинской стороны перед Россией.

"Причина прекращения полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", - заявили в российском министерстве.

Напомним, в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности, которым временно, с 8 июля запретил авиасообщение с Грузией на фоне протестов в Тбилиси. Российским туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров в эту страну.

Как известно, в четверг, 20 июня, тысячи людей вышли на акции протеста из-за выступления российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.

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