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Чехія і РФ домовилися тимчасово не переривати авіасполучення

Новини » Політика    04.07.2019 - 20:54
Чехія і РФ домовилися тимчасово не переривати авіасполучення
Ілюстративне фото (smartertravel.com)

Країни відновлять переговори в кінці літа

Чехія і Російська Федерація домовилися не переривати авіасполучення до кінця літа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що авіавлада Чехії погодилася на пропозицію Міністерства транспорту Росії зберегти авіасполучення між країнами в існуючих обсягах до кінця літа. Країни домовилися повернутися до вирішення виниклих проблем у вересні.

"До кінця літа вони (Мінтранс Росії і Чехії, - ред.) відновлять переговори, щоб обговорити співпрацю на майбутнє", - повідомили в Мінтрансі Чехії.

Так, РФ запропонувала відкласти вирішення усіх суперечок для того, "щоб громадяни двох країн могли спокійно планувати свої подорожі в розпал сезону".

Нагадаємо, раніше Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям Російської Федерації після переговорів. Так, вранці 2 липня Мінтранс Росії видав авікомпанії Czech Airlines дозвіл здійснювати польоти, яке буде діяти до 7 липня, після чого чеська авіавлада дозволила польоти компаніям РФ до 7 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Прага заборонила деяким російським авіакомпаніям польоти в Чехію, оскільки РФ відмовила національному перевізникові Czech Airlines у переході на постійний дозвіл на польоти за транссибірськими маршрутами.

Додамо також, Міністерство транспорту Росії раніше заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року.

Чехія скасувала заборону на польоти авіакомпаніям РФ після переговорів Чехія заборонила польоти авіакомпаніям РФ
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