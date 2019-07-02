Чехия запретила полеты авиакомпаниям РФ

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Прага была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для чешского авиаперевозчика

Прага запретила некоторым российским авиакомпаниям полеты в Чехию, поскольку Россия отказала национальному перевозчику Czech Airlines в переходе на постоянное разрешение на полеты по транссибирским маршрутам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Так, Czech Airlines летают над Сибирью по временным разрешениям, которые приходится регулярно продлевать. Отмечается, что Прага запросила переход на постоянные разрешения. В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, запросила преференций для своих перевозчиков, но договориться сторонам не удалось. Czech Airlines не получила постоянного разрешения на транссибирский транзит. В ответ чешская сторона снизила число допусков для российских перевозчиков "до формально паритетного принципа".

Также сообщается, что ограничения на полеты введены из-за того, что "не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам".

Отмечается, что из-за решения авиавластей Чехии российский "Аэрофлот" 2 июля отменил четыре рейса Москва-Прага-Москва из шести. "Победа" отменила с 4 июля все рейсы из Москвы в Карловы Вары. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и Москвой с Екатеринбургом.

Добавим, Прага решила ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Воспользовавшись правилом паритетности, Чехия аннулировала разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний".

Напомним, ранее Министерство транспорта России запретило грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны с 8 июля 2019 года на фоне протестов в Тбилиси. Подчеркивалось, что такое решение было принято для "обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также из-за долга грузинской стороны перед Россией.

Как писало РБК-Украина, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности, которым временно, с 8 июля запретил авиасообщение с Грузией на фоне протестов в Тбилиси. Российским туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров в эту страну.