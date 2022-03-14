Чехия расширит пакет военной помощи Украине

Чешская Республика планирует доставить Украине дополнительную военную помощь на сумму не менее 31,5 миллиона долларов. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Вацлав Смолька.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Смолка отказался вдаваться в детали пакета помощи, но сказал, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить необходимые материалы. Чехия ранее обязалась отправить партию оружия в Украину на сумму более 8,5 млн долларов.

Премьер-министр Петр Фиала заявил в прошлом месяце, что его страна отправляет автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и пистолеты, а также соответствующие боеприпасы к ним на сумму 188 миллионов чешских крон для поддержки украинского правительства в его борьбе против России.