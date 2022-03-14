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Чехия расширит пакет военной помощи Украине

Автор: Константин Широкун

Чешская Республика планирует доставить Украине дополнительную военную помощь на сумму не менее 31,5 миллиона долларов. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Вацлав Смолька.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Смолка отказался вдаваться в детали пакета помощи, но сказал, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить необходимые материалы. Чехия ранее обязалась отправить партию оружия в Украину на сумму более 8,5 млн долларов.

Премьер-министр Петр Фиала заявил в прошлом месяце, что его страна отправляет автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и пистолеты, а также соответствующие боеприпасы к ним на сумму 188 миллионов чешских крон для поддержки украинского правительства в его борьбе против России.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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