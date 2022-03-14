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Чехія розширить пакет військової допомоги Україні

Автор: Константин Широкун

Чеська Республіка планує доставити Україні додаткову військову допомогу на суму не менше 31,5 мільйона доларів. Таку заяву зробив офіційний представник уряду Вацлав Смолька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Смолка відмовився вдаватися в деталі пакету допомоги, але сказав, що час доставки залежить від того, коли його уряд зможе отримати необхідні матеріали. Чехія раніше зобов'язалася відправити партію зброї в Україну на суму понад 8,5 млн доларів в місце за вибором українців.

Прем'єр-міністр Петро Фіала заявив минулого місяця, що його країна відправляє автомати, пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки та пістолети, а також відповідні боєприпаси до них на суму 188 мільйонів Чеських крон для підтримки українського уряду в його боротьбі проти Росії.

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