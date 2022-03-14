Чехія розширить пакет військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Смолка відмовився вдаватися в деталі пакету допомоги, але сказав, що час доставки залежить від того, коли його уряд зможе отримати необхідні матеріали. Чехія раніше зобов'язалася відправити партію зброї в Україну на суму понад 8,5 млн доларів в місце за вибором українців.

Прем'єр-міністр Петро Фіала заявив минулого місяця, що його країна відправляє автомати, пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки та пістолети, а також відповідні боєприпаси до них на суму 188 мільйонів Чеських крон для підтримки українського уряду в його боротьбі проти Росії.