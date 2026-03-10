Чехія радикально змінює правила автобусних рейсів до України: що чекає на перевізників

Він розповів, що вже створено спеціальну робочу групу, яка перегляне умови перевезень та впровадить жорсткий нагляд за пасажирськими маршрутами.

Крім того, Окамура висунув низку звинувачень на адресу перевізників. За його словами, значна частина ринку працює "в чорну" та займається контрабандою зброї та інших військових товарів.

Він також зазначив, що транспортні оператори ухиляються від сплати податків, а багаж пасажирів автобусів не проходить належного контролю. Через це чеський політик закликав посилити нагляд за маршрутами.

Окамура повідомив, що регулярний пасажиропотік між Чехією та Україною оцінюється у 2 млн осіб. Крім транспортних обмежень, влада Чехії готується запровадити зміни й до законодавства щодо перебування іноземців.

За словами лідера партії SPD, проєкт мають презентувати на коаліційній раді у травні, після чого він надійде на розгляд уряду.

Нагадаємо, нещодавно Окамура та його партія SPD виступили проти спрощеного довгострокового проживання для українських біженців. Чеські політики вимагали однакових умов для всіх іноземців.