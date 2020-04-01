ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чехія продовжить режим надзвичайного стану до 11 травня

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 22:02
Чехія продовжить режим надзвичайного стану до 11 травня
Фото: Адам Войтех (зліва) (twitter.com adamvojtechano)

У країні відомо про 3,5 тисячі заражених коронавірусом, загинули 39 людей

Уряд Чеської Республіки планує продовжити надзвичайний стан у країні ще на 30 днів для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CeskeNoviny.

НП в Чехії діє з 12 березня і закінчується 11 квітня. За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, уряд прийняв пропозицію про необхідність продовження надзвичайного стану ще на 30 днів - до 11 травня.

Повідомляється, що рішення про продовження НП повинно бути ухвалене палатою депутатів на наступному тижні.

Серед іншого, НП дозволяє уряду обмежувати вільне пересування громадян всередині країни та через кордони, забороняти роботу магазинів і ресторанів, а також упорядкувати закупівлі медикаментів. При цьому поліцейські отримують можливість штрафувати громадян за порушення карантинних обмежень.

Наразі кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чехії - 3508. За добу вірус зафіксували у близько 200 осіб. Також відомо про 39 смертельних випадків від інфекції.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз немає необхідності у введенні надзвичайного стану в Україні. Водночас глава МВС зазначив, що варіант комендантської години можливий.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в Україні.

ВООЗ: кількість смертей від коронавірусу за тиждень зросла більше ніж у 2 рази Президент: регіони готуються до розгортання мобільних шпиталів
Новини України КоронавірусЧехиянадзвичайний стан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся