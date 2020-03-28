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Аваков не исключает возможности введения комендантского часа в рамках карантина

Новости » Общество     28.03.2020 - 22:49
Аваков не исключает возможности введения комендантского часа в рамках карантина
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Глава МВД заявил, что "карантин должен быть максимально полным"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможности усиления карантина в связи с распространением коронавируса в Украине, в частности речь идет о комендантском часе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, глава министерства отметил, что сейчас такие меры не нужны, однако вариант комендантского часа возможен. Аваков привел пример стран Европы, где прибегли к таким жестким мерам для сдерживания распространения инфекции.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужны чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 22:00 в субботу, 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине выросла до 356. В частности, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса. Количество смертей от заболевания COVID-19 в Украине выросло до 9.

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Новости Украины карантинАрсен АваковКоронавирус
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