Чехія пропонує розглянути прийняття України до Вишеградської групи
Україну можуть прийняти до Вишеградської групи. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути таку можливість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.
За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський союз треба розглянути питання про розширення Вишеградської групи за рахунок України. У тому числі тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.
"Нас багато що об'єднує з нею, в тому числі, негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.
Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.
Нагадаємо, детальніше про європейські перспективи нашої країни читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".
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