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Чехія пропонує розглянути прийняття України до Вишеградської групи

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Прага, Неділя 13 березня 2022 15:24
Чехія пропонує розглянути прийняття України до Вишеградської групи Фото: міністр оборони Чехії Яна Чернохова (flickr com odscz)
Автор: Олександр Мороз

Україну можуть прийняти до Вишеградської групи. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський союз треба розглянути питання про розширення Вишеградської групи за рахунок України. У тому числі тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.

"Нас багато що об'єднує з нею, в тому числі, негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.

Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.

Нагадаємо, детальніше про європейські перспективи нашої країни читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".

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