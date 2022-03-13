Чехія пропонує розглянути прийняття України до Вишеградської групи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський союз треба розглянути питання про розширення Вишеградської групи за рахунок України. У тому числі тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.

"Нас багато що об'єднує з нею, в тому числі, негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.

Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.