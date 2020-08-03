Чехия поделила страну на четыре карантинные зоны

Фото: Адам Войтех (flickr com eu2018at)

Эпидемическая ситуация в Чехии стабильна, опасных регионов нет

Чешская Республика поделила регионы на четыре карантинные зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Страну разделили на белую, зеленую, желтую и красною зоны.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, так называемый "светофор" является системой раннего предупреждения о текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

"Хорошей новостью является то, что у нас нет желтых и красных районов, 9 из них зеленые, а остальные белые. Пока у нас нет риска передачи в сообществе", - отметил Войтех.

Фото: карта карантинных зон Чехии (twitter.com/ZdravkoOnline)

Он объяснил, что белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, зеленый цвет - возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет - начало передачи в сообществе, а красный - увеличение или постоянную передачу инфекции.

"Светофор" основан на данных Института медицинской информации и статистики и учитывает 25 разных параметров. Список регионов будет обновляться министерством здравоохранения каждую неделю.

С начала пандемии в Чехии было зарегистрировано почти 17 тысяч заражений коронавирусом и лишь 386 смертей. Более 1 тысяч человек выздоровели.

Снижение заболеваемости коронавирусом в Чехии началось в конце апреля. Рост возобновился в июне, последние дни регистрируют до 300 случаев инфицирования.

Напомним, ранее Украина тоже была разделена на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Кабинет министров разъяснил, по каким признакам будут определять регионы "желтой" и "красной" зон.

Также были опубликованы основные запреты на время действия карантина в Украине.