Чехия поддерживает сохранение санкций против России

Иллюстративное фото (УНИАН)

Чехия не будет ослаблять санкции из-за пандемии коронавируса

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек поддержал сохранение санкций против Российской Федерации, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, во время сегодняшнего телефонного разговора с главой украинского МИД Петршичек поддержал позицию Украины, что санкции против России необходимо сохранить до выполнения Кремлем всех возложенных на него обязательств.

"Глава МИД Чехии подтвердил, что разделяет такой подход, и санкции против РФ должны быть сохранены до исполнения ею обязательств", - заявили в МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не допустит отмены санкций против России из-за пандемии коронавируса и связанных с ней экономических кризисов. Россия призывает отменить все санкции на фоне экономического кризиса, однако МИД работает над тем, чтобы эти призывы не были воплощены.

Кроме того, председатель парламентского комитета внешней политики Александр Мережко в интервью РБК-Украина рассказал, что существует риск отмены санкций против России со стороны Европейского союза.

Добавим, российский президент Владимир Путин заявил, что "ему плевать" на введенные из-за Украины санкции против России. Путин отметил, что Россия потеряла из-за санкций около 50 млрд долларов.