Чехія підтримує збереження санкцій проти Росії

Ілюстративне фото (УНІАН)

Чехія не буде послаблювати санкції через пандемію коронавірусу

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек підтримав збереження санкцій проти Російської Федерації, не зважаючи на пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Так, під час сьогоднішньої телефонної розмови з главою українського МЗС Петршічек підтримав позицію України, що санкції проти Росії необхідно зберегти до виконання Кремлем всіх покладених на нього зобов'язань.

"Глава МЗС Чехії підтвердив, що поділяє такий підхід, і санкції проти РФ повинні бути збережені до виконання нею зобов’язань", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не допустить скасування санкцій проти Росії через пандемію коронавірусу та пов'язані з нею економічні кризи. Росія закликає скасувати всі санкції на тлі економічної кризи, однак МЗС працює над тим, щоб ці заклики не було втілено.

Крім того, голова парламентського комітету зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

Додамо, російський президент Володимир Путін заявив, що "йому плювати" на введені через Україну санкції проти Росії. Путін зазначив, що Росія втратила через санкції близько 50 млрд доларів.