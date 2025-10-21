ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Чехия построит для Украины спутник наблюдения, который будет работать при любых условиях

Чехия, Вторник 21 октября 2025 17:03
UA EN RU
Чехия построит для Украины спутник наблюдения, который будет работать при любых условиях Фото: современный спутник от Чехии планируют запустить в течение года (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Чешское правительство, которое завершает свою работу, сообщило о намерении построить и передать Украине современный спутник наблюдения за Землей. Он будет осуществлять мониторинг при любых условиях.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Чехии.

В публикации говорится, что спутник сможет собирать данные независимо от времени суток и погодных условий. Проект будет реализован чешскими компаниями с опытом в разработке космических технологий, в частности малых спутников.

Министерство транспорта Чехии отметило, что запуск спутника состоится ориентировочно в течение года. Это будет первый случай, когда Украина получит помощь такого типа от иностранного государства.

Чешская разработка получит комбинированную систему наблюдения - радиолокационную (SAR), оптическую и радиационную. Благодаря этому мониторинг можно будет осуществлять и в ночное время или неблагоприятную погоду.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках правительственной программы по восстановлению Украины и сотрудничества между Министерством транспорта Чехии и Госкосмосом Украины. В будущем планируется создать несколько подобных аппаратов.

Чешская помощь Украине

Напомним, в феврале 2024 года чешский лидер Петр Павел анонсировал сбор 800 тысяч артиллерийских снарядов для дальнейшей передачи на нужды ВСУ. Украина получила первую партию снарядов уже в июне 2024 года.

Отметим, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно подтвердил, что до конца 2025 года страна планирует получить еще 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

РБК-Украина также писало, что Чехия рассматривает передачу Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ. Их характеристики позволяют соперничать с самыми современными машинами России, в частности Т-90М.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чехия
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию