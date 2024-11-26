Чехія планує продовжити ініціативу щодо боєприпасів для України у 2025 році, - МЗС

"Цього року ми пообіцяли, що у разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ пів мільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконаємо. Я можу гарантувати, що ми це забезпечимо до кінця цього року", - заявив Ліпавський.

За його словами, хоч точна кількість вже переданих снарядів наразі невідома, відповідальні фахівці впевнені, що поставлені цілі будуть досягнуті.

Міністр додав, що чеська ініціатива щодо боєприпасів, яка забезпечує постачання снарядів зі складів по всьому світу, вже отримала міжнародне визнання. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися про продовження цієї програми у 2025 році.

"Очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і наступного року. Тому ми маємо продовжувати", - підкреслив Ліпавський.

Він зазначив, що постачання здійснюється не лише з військових складів у Європі, але й з інших частин світу. Значна частина снарядів відновлюється для забезпечення їхньої боєздатності перед відправкою.

"Ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх. Частину снарядів – відновлюємо, щоб вони точно були у робочому стані. А потім відправляємо в Україну", - пояснив міністр.

На 2025 рік Чехія вже зарезервувала значну кількість боєприпасів, які будуть викуплені для потреб ЗСУ. Водночас, як зазначив Ліпавський, для забезпечення довгострокових поставок країни мають нарощувати виробництво боєприпасів, адже поточних запасів може не вистачити.

"Україна зараз це робить, але й багато інших країн мають це зробити. Але на 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ", - наголосив глава МЗС Чехії.