Чехия планирует продолжить инициативу по боеприпасам для Украины в 2025 году, - МИД

"В этом году мы пообещали, что в случае достаточной международной поддержки закупим и передадим в ВСУ полмиллиона боеприпасов крупного калибра. И мы это выполним. Я могу гарантировать, что мы это обеспечим до конца этого года", - заявил Липавский.

По его словам, хотя точное количество уже переданных снарядов пока неизвестно, ответственные специалисты уверены, что поставленные цели будут достигнуты.

Министр добавил, что чешская инициатива по боеприпасам, которая обеспечивает поставки снарядов со складов по всему миру, уже получила международное признание. Премьер-министр Чехии Петр Фиала совместно с главами правительств Дании и Нидерландов договорились о продлении этой программы в 2025 году.

"Очевидно, что Украина будет нуждаться в боеприпасах и в следующем году. Поэтому мы должны продолжать", - подчеркнул Липавский.

Он отметил, что поставки осуществляются не только с военных складов в Европе, но и из других частей мира. Значительная часть снарядов восстанавливается для обеспечения их боеспособности перед отправкой.

"Мы нашли запасы снарядов по всему миру и выкупаем их. Часть снарядов - восстанавливаем, чтобы они точно были в рабочем состоянии. А потом отправляем в Украину", - пояснил министр.

На 2025 год Чехия уже зарезервировала значительное количество боеприпасов, которые будут выкуплены для нужд ВСУ. В то же время, как отметил Липавский, для обеспечения долгосрочных поставок страны должны наращивать производство боеприпасов, ведь текущих запасов может не хватить.

"Украина сейчас это делает, но и многие другие страны должны это сделать. Но на 2025 год мы уже нашли большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые возможно выкупить для ВСУ", - подчеркнул глава МИД Чехии.