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Чехия вслед за Германией подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2

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Прага, Вторник 07 марта 2023 03:58
Чехия вслед за Германией подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2 Фото: Чехия вслед за Германией подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что Чехия вслед за Германией обратилась к Швейцарии с запросом на продажу танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.

По ее словам, сначала швейцарская сторона получила запрос из Берлина, а теперь получила еще один из Праги.

Амхерд подчеркнула, что Берн хочет сохранить определенный запас танков, чтобы гарантировать безопасность своей страны.

"Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать", - заявила Амхерд.

Напомним, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

Швейцарская партия FDP предложила правительству оказать помощь Украине с танками Leopard.

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