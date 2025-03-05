Чехія перестала отримувати нафту з Росії нафтопроводом "Дружба"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оператора чеських нафтопроводів компанію MERO ČR.

"Ми маємо інформацію про припинення постачання нафти до Чехії через нафтопровід Дружба. Ми на зв’язку з усіма нашими партнерами, особливо з Orlen Unipetrol та Адміністрацією державних матеріальних резервів, і оперативно вирішуємо цю ситуацію", - розповіла речниця MERO ČR Барбора Путцова.

За її словами, наразі немає значних обмежень у постачанні нафти на чеські нафтопереробні заводи, оскільки країна підготувалася до таких подій. Вона зауважила, що державні матеріальні резерви дають змогу компенсувати короткострокові перебої в постачанні нафти та нафтопродуктів протягом 90 днів.

"Успішно завершилися останні стрес-тести, і MERO ČR готова впоратися з новою ситуацією без серйозних проблем. У надзвичайній ситуації нафтопроводи TAL та IKL можуть бути використані як повноцінна альтернатива нафтопроводу Дружба", - зазначила Путцова.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"

Трубопровід "Дружба" є найбільшим російським маршрутом постачання нафти до Європи. У Білорусі він розгалужується на дві гілки. Північна веде до Польщі та Німеччини, але після запровадження санкцій Євросоюзу транспортування російської нафти цією гілкою припинилося. З початку 2023 року її замінила казахстанська нафта. Південна гілка проходить через Україну до Угорщини, Словаччину та Чехію.

Даний нафтопровід все ще має важливе значення, наприклад, для Угорщини.

Детально про ситуацію з транзитом нафти читайте в матеріалі РБК-Україна "Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції".