Чехия перестала получать нефть из России по нефтепроводу "Дружба"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора чешских нефтепроводов компанию MERO ČR .

"Мы имеем информацию о прекращении поставок нефти в Чехию через нефтепровод Дружба. Мы на связи со всеми нашими партнерами, особенно с Orlen Unipetrol и Администрацией государственных материальных резервов, и оперативно решаем эту ситуацию", - рассказала пресс-секретарь MERO ČR Барбора Путцова.

По ее словам, пока нет значительных ограничений в поставках нефти на чешские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку страна подготовилась к таким событиям. Она отметила, что государственные материальные резервы позволяют компенсировать краткосрочные перебои в поставках нефти и нефтепродуктов в течение 90 дней.

"Успешно завершились последние стресс-тесты, и MERO ČR готова справиться с новой ситуацией без серьезных проблем. В чрезвычайной ситуации нефтепроводы TAL и IKL могут быть использованы как полноценная альтернатива нефтепроводу Дружба", - отметила Путцова.

Что известно о нефтепроводе "Дружба"

Трубопровод "Дружба" является крупнейшим российским маршрутом поставки нефти в Европу. В Беларуси он разветвляется на две ветки. Северная ведет в Польшу и Германию, но после введения санкций Евросоюза транспортировка российской нефти по этой ветке прекратилась. С начала 2023 года ее заменила казахстанская нефть. Южная ветка проходит через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Данный нефтепровод все еще имеет важное значение, например, для Венгрии.

Подробно о ситуации с транзитом нефти читайте в материале РБК-Украина "Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций".