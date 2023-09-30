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Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2

Фото: Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2 (https://t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Чеська Республіка передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Мова йде про модель - CZ BREN 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Чехії.

В результаті сторони домовились, що Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.

Крім того, чехи також допоможуть українцям налагодити виробництво боєприпасів. Цей проект втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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