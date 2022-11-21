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Чехія передасть Україні дві мостові конструкції

Фото: Чехія передасть Україні дві мостові конструкції (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Наступного тижня Чехія передасть Україні дві важкі мостові конструкції. Транспортуватимуть їх за допомогою пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Прага.

“Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї. Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п'ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що подібні конструкції Чехія передає вже не вперше - ними замінюють зруйновані росіянами мости.

Нагадаємо, що Чехія, окрім списку санкцій, який був затверджений Євросоюзом, планує скласти власний перелік прізвищ людей, які підтримують диктатуру голови Кремля Володимира Путіна.

Також повідомлялось, що у 2023 році Чехія планує навчити до чотирьох тисяч українських військовослужбовців.

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Чехія