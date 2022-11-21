Чехия передаст Украине две мостовые конструкции

На следующей неделе Чехия передаст Украине две тяжелых мостовых конструкции. Транспортировать их будут с помощью пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Радио Прага .

“Загрузка элементов конструкции будет производиться в поселке Велке Альбрехтице, в Моравско-Силезском крае. Для перевозки двух мостов пожарным понадобится семь тягачей с прицепами, пять грузовых автомобилей и два автомобиля сопровождения”, - говорится в сообщении.

Отметим, что подобные конструкции Чехия передает уже не в первый раз - ими заменяют разрушенные россиянами мосты.