ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія планує навчати близько 4 тисяч українських військових у 2023 році

Новость на русском →
Чехія, Середа 16 листопада 2022 21:04
Чехія планує навчати близько 4 тисяч українських військових у 2023 році Фото: Чехія планує навчати близько 4 тисяч українських військових у 2023 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія планує 2023 року навчити до чотирьох тисяч українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова сказала, що навчання проводитимуться у п'ять чотиритижневих циклів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 військовослужбовців", - ідеться у повідомленні.

Вона додала, що це коштуватиме Чехії близько 41,6 мільйонів доларів.

Зазначено, що Чеська Республіка рішуче підтримує Україну після нападу Росії в лютому цього року і постачає їй легке та важке озброєння та боєприпаси.

Повідомляється, що програму навчання буде запущено з першою групою військовослужбовців цього року і, зрештою, буде об'єднано із запланованою програмою навчання Європейського Союзу для України.

На зустрічі в Люксембурзі в понеділок міністри ЄС домовилися про створення місії з навчання близько 15 000 українських військовослужбовців та виділення додаткових 500 мільйонів євро на постачання зброї до Києва.

"Україна виявила інтерес до навчання здебільшого механізованих батальйонів, а також медиків, інженерних та хімічних військ", - сказала Чорнохова.

Чеська Республіка також направить 55 військовослужбовців як інструкторів або членів командних структур запланованої навчальної місії ЄС до інших держав-членів ЄС.

Повідомляється, що обидві частини плану вимагають схвалення парламенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).

Також раніше ми писали, що у Чехії громадяни організували збір коштів, які планують витратити на мобільні зенітні кулеметні установки для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму