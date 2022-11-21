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Чехія готує власні санкції проти тих, хто підтримує диктатуру Путіна: подробиці

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Понеділок 21 листопада 2022 17:28
Чехія готує власні санкції проти тих, хто підтримує диктатуру Путіна: подробиці Фото: Чехія готує власні санкції проти тих, хто підтримує диктатуру Путіна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Чехія, окрім списку санкцій, який був затверджений Євросоюзом, планує скласти власний перелік прізвищ людей, які підтримують диктатуру голови Кремля Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Czech Radio.

Зазначається, що санкційний закон, який дозволить затвердити список на національному рівні був переданий на затвердження Сенату. Набрати чинності він зможе вже наступного року.

Видання пише, що санкцій можуть торкнутися, наприклад, Леоніда Левітіна, брата колишнього міністра транспорту РФ Ігоря Левітіна. Через кіпрську компанію перший інвестував у Чехію сотні мільйонів крон. Серед його проєктів - соціальний центр у селищі Брди, співробітники якого проігнорували запитання журналістів.

Очікується, що на першому етапі санкції поширювались би на громадян Росії й Білорусі, проти яких є докази того, що вони підтримують диктатуру Путіна. У списку можуть опинитись близько 60 прізвищ.

"У деяких випадках санкції Євросоюзу поширюються лише на заборону на в'їзд чи блокування майна. А ми, наприклад, ухвалимо рішення, що маємо намір запровадити щодо деяких осіб ширший спектр санкцій", - повідомив представник МЗС Давид Конецький.

Як відзначив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, список стане дієвим інструментом у зовнішній політиці країни.

Іншим критерієм для занесення до списку санкцій, є зовнішньополітичні інтереси Чеської Республіки та питання її безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща закликала продовжувати застосовувати санкції проти Росії, попри їхній вплив на економіку країни.

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