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Чехія отримала ще два танки Leopard 2 від Німеччини на заміну переданих Україні Т-72

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Чехія, Четвер 27 квітня 2023 21:15
Чехія отримала ще два танки Leopard 2 від Німеччини на заміну переданих Україні Т-72 Фото: німецький танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

До Чехії прибуло ще два танки Leopard 2A4, які Німеччина пообіцяла країні в рамках компенсації за надані Україні радянські Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Чехії.

"Ще два танки Leopard 2A4 прибули до Пршаславіце. Це чергова партія з 14 танків та однієї ремонтно-евакуаційної машини, які Чеська Республіка отримує від Федеративної Республіки Німеччина за допомогу Україні", - йдеться у повідомленні міністерства.

Разом із 14 танками та однією евакуаційною машиною Німеччина передає початковий пакет запасних частин, боєприпасів і три роки сервісної підтримки від постачальника, куди входить також навчання чеських військових.

Зазначається, що решта 11 бойових танків повинні бути доставлені до Чехії до кінця цього року

Нагадаємо, Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard 2 замість переданих Україні Т-72 ще у вересні 2022 року.

Також раніше ми писали, що у грудні Чехія отримала від Німеччини перший з 14 танків Leopard 2, які мають замінити радянські танки Т-72, які раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.

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