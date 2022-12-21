Німеччина почала передачу Чехії танків Leopard замість переданих Україні Т-72

Чехія отримала від Німеччини перший з 14 танків Leopard 2, які мають замінити радянські танки Т-72, які раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Зазначається, що танку уже прибув на військову базу Праславіце, що на сході країни.

"Це перехід на сучасну техніку, за допомогою якої ми відмовляємось від радянського озброєння", - сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Повідомляється, що передача усіх 14 танків має бути завершена протягом наступного року.

Зазначимо, що Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72 ще у вересні.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитра Кулеба зазначав, що Україна так і не змогла отримати від Німеччини згоди на відправку бойових танків Leopard 2.

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