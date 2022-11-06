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Чехія отримає від США вісім вертольотів замість переданих Україні

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Чехія, Неділя 06 листопада 2022 13:39
Чехія отримає від США вісім вертольотів замість переданих Україні Фото: Чехія отримає від США вісім вертольотів замість переданих Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Корпус морської піхоти США передасть Чехії шість бойових гелікоптерів AH-1Z та два UH-1Y замість наданих власних гелікоптерів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".

Американська компанія-виробник Bell заявила, що подаровані гелікоптери мають бути оснащені аналогічно тим, які Чехія закуповує новими. Повідомляється, що постачання чотирьох вертольотів AH-1Z Viper та восьми вертольотів UH-1Y Venom здійсниться у 2023 році.

Так, Чехія стане єдиним користувачем даних гелікоптерів у Європі.

Представник Bell Нейт Грін повідомив, що між урядами США та Чехії було укладено угоду про передачу деяких з машин, що не використовуються, на додаток до тих, які США виробляє для Чехії.

Очікується, що машини надійдуть зі складу 367 ескадрильї Scarface Корпусу морської піхоти США HMLA, яка була розформована в квітні 2022 року в рамках реорганізації Корпусу морської піхоти США.

Зазначимо, що Чехія також планує постачання військової техніки Україні в рамках програми "кругового обміну". Так, Чехія отримає від Німеччини техніку замість тієї, яку вона передасть Україні.

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Чехія Сполучені Штати Америки
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