Чехия получит от США восемь вертолетов, вместо переданных Украине

Корпус морской пехоты США передаст Чехии шесть боевых вертолетов AH-1Z и два UH-1Y вместо предоставленных собственных вертолетов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Прага ".

Американская компания-производитель Bell заявила, что подаренные вертолеты должны быть оснащены аналогично тем, которые Чехия закупает новыми. Сообщается, что поставка четырех вертолетов AH-1Z Viper и восьми вертолетов UH-1Y Venom осуществится в 2023 году.

Так, Чехия станет единственным пользователем данных вертолетов в Европе.

Представитель Bell Нейт Грин сообщил, что между правительствами США и Чехии было заключено соглашение о передаче некоторых из неиспользуемых машин в дополнение к тем, которые США производит для Чехии.

Ожидается, что машины поступят из состава 367-й эскадрильи Scarface Корпуса морской пехоты США HMLA, которая была расформирована в апреле 2022 года в рамках реорганизации Корпуса морской пехоты США.

Отметим, что Чехия также планирует поставки военной техники Украине в рамках программы "кругового обмена". Так, Чехия получит от Германии технику взамен той, которую она передаст Украине.

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