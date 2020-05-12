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Чехия отменяет "масочный режим" на улице с 25 мая

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 10:56
Чехия отменяет "масочный режим" на улице с 25 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Маски остаются обязательными в закрытых помещениях

Правительство Чехии в рамках смягчения карантинных ограничений отменяет обязательный "масочный режим" на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Expats.

По его словам, маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры и прочее. Также "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.

При этом в случае не ношения масок гражданам необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.

Кроме этого с 25 мая смогут открыться закрытые помещения ресторанов, зоопарков и достопримечательностей.

Напомним, с 11 мая в Чехии открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, музеи, галереи, замки, а также площадки для подготовки профессиональных спортсменов. Кинотеатры и театры будут работать с ограничением в 100 зрителей и с социальным дистанцированием, если это не члены семьи.

Также с 11 мая в Чехии позволили осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.

Теги Новости Украины Чехиякарантинмаска
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