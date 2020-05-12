Чехія скасовує "масковий режим" на вулиці з 25 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Маски залишаються обов'язковими в закритих приміщеннях

Уряд Чехії в рамках пом'якшення карантинних обмежень скасовує обов'язковий "масковий режим" на вулиці. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, передає Expats.

За його словами, маски все ще будуть необхідні в закритих приміщеннях, включаючи громадський транспорт, магазини і торгові центри, кінотеатри, театри та інше. Також "масковий режим" зберігається для масових заходів на відкритому повітрі.

При цьому у разі носіння масок громадянам необхідно дотримуватися дистанції в 2 метри.

Крім цього з 25 травня зможуть відкритися закриті приміщення ресторанів, зоопарків і визначних пам'яток.

Нагадаємо, з 11 травня у Чехії відкрили торгові центри, перукарні та салони краси, музеї, галереї, замки, а також майданчики для підготовки професійних спортсменів. Кінотеатри, театри будуть працювати з обмеженням у 100 глядачів і з соціальним дистанціюванням, якщо це не члени сім'ї.

Також з 11 травня в Чехії дозволили здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом.