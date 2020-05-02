Чехия может открыть границы с четырьмя странами в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что страна в июле планирует открыть границы, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса, со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Об этом сообщает издание aktualne.cz.

При этом он отметил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

"Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами - Австрией, Германией, Польшей и Словакией. Дальше всего в переговорах (об открытии границ - ред.) мы продвинулись с австрийцами и словаками. Наиболее тяжелые (переговоры - ред.), как очевидно, будут с Польшей", - заявил министр.

Напомним, правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина согласно плану планируется на 8 июня.

Кроме того, с 24 апреля правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.

Ранее президент Чехии Милош Земан планировал продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Президент опасается, что после открытия границ люди поеду за границу и оттуда вновь завезут коронавирус в страну.

Добавим, что правительство продлило режим чрезвычайного положения в Чехии до 17 мая.