ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чехии продлили режим режим чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 21:28
В Чехии продлили режим режим чрезвычайного положения
Иллюстративное фото (flickr)

Чрезвычайное положение было продлено до 17 мая

В Чехии депутаты парламента приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса, до 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Палаты депутатов в Twitter.

Правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем и министром здравоохранения Адамом Войтехом настаивало на продлении чрезвычайного положения до 25 мая.

Напомним, правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина согласно плану планируется на 8 июня.

Кроме того, с 24 апреля правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.

При этом ранее президент Чехии Милош Земан планировал продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Президент опасается, что после открытия границ люди поеду за границу и оттуда вновь завезут коронавирус в страну.

Добавим, что 20 апреля в Чехии ослабили карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране открылись фермерские рынки, ремесленные мастерские, автосалоны и салоны по уходу за собаками.

В психоневрологической больнице в Тернопольской области выявили вспышку COVID-19 Открытие рынков и парикмахерских: в Житомире ослабляют карантинные меры
Новости Украины Чехиячрезвычайное положениеКоронавирус
News
On Top