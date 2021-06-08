Чехия откроет границы для граждан ЕС: условия въезда

Известно, что аналогичный режим уже действует для граждан Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении, входящих в ЕС, на двусторонней основе.

"Чешское правительство также увеличило лимит на посещение культурных мероприятий до 1 тысячи человек в помещении и до 2 тысяч человек на открытом воздухе. В школах детям и учителям будет разрешено перестать носить маски в классе в большинстве регионов",- говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что магазины, рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы открыты уже несколько недель, но масочный режим все еще нужно соблюдать.

Отмечается, что в Чешской Республике с населением 10,7 млн зарегистрировано 1,66 млн случаев COVID-19 и более 30 тысяч летальных случаев.

В последнее время количество ежедневных случаев инфицирования неуклонно снижается: за последнюю неделю было зарегистрировано менее 500 новых случаев за сутки.