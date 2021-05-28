Чехия открывает границы для туристов из ряда стран: названы условия въезда

Путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией можно будет с 31 мая после получения первой дозы вакцины против COVID-19. Со вторника, 1 июля, страну смогут посещать привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства, передает novinky.cz .

По словам министра, это открытие стандартного туризма. Сертификаты для туристов из этих семи стран также будут признаны. Они могут понадобиться для посещения определенных заведений, открытых в Чехии, пояснил Войтех.

Министр иностранных дел Якуб Кулханек в Twitter сообщил позже, что привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут посещать страну и пользоваться услугами сферы туризма и обслуживания.

В то же время допускается въезд лицам, имеющим по крайней мере 22 дня после первой дозы вакцины, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство Здравоохранения страны.