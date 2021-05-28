В Чехии после решения суда ресторанам разрешили полноценно работать
Чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения в сфере гостеприимства с 31 мая могут обслуживать клиентов в помещениях. Послабления сделали раньше запланированного из-за решения на прошлой неделе Высшего административного суда.
Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех в пятницу на пресс-конференции, передает Reuters.
Правительство Чехии планировало открыть крытые помещения с середины июня, поскольку ситуация постоянно улучшается, а количество прививок от коронавируса растет. Но на прошлой неделе Высший административный суд страны решил, что общие ограничения в отношении ресторанов были незаконными. Жалобу в суд подал клиент.
"Я не совсем рад, что нам приходится в один момент делать такое радикальное ослабление. Если бы не решение суда, то я бы предложил продержаться еще до 14 июня (запланированной даты ослабления), - сказал Войтех.
Рестораны в Чешской Республике имеют право обслуживать клиентов на открытом воздухе с 17 мая. Школы также уже работают. С понедельника бассейны, сауны и казино также смогут вновь открыться, разрешенное количество участников культурных и спортивных мероприятий также увеличится.
Чешская Республика откроется для туристов из семи стран - Словакии, Венгрии, Польши, Словении, Хорватии, Австрии и Германии - по взаимным соглашениям.
Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Чехии Петр Аренберг подал в отставку. Он пробыл на посту всего полтора месяца. Новым-старым министром здравоохранения назначен Адам Войтех, который уже руководил Минздравом. Он подал в отставку в конце сентября 2020 года на фоне высоких темпов распространения коронавируса в стране.