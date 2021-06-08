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Чехія відкриє кордони для громадян ЄС: умови в'їзду

Автор: РБК-Україна

Чеська Республіка 21 червня відкриє свої кордони для громадян Європейського союзу і Сербії. При в'їзді необхідно буде пред'явити докази вакцинації або перенесеної коронавірусної інфекції або ж надати негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє AFP з посиланням на оголошення чеського уряду

Відомо, що аналогічний режим вже діє для громадян Австрії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії, які входять в ЄС, на двосторонній основі.

"Чеський уряд також збільшив ліміт на відвідування культурних заходів до 1 тисячі осіб в приміщенні та до 2 тисяч осіб на відкритому повітрі. В школах дітям і вчителям буде дозволено перестати носити маски в класі в більшості регіонів",- йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що магазини, ресторани, кінотеатри, театри та концертні зали відкриті вже кілька тижнів, але маскового режиму все ще потрібно дотримуватися.

Відзначається, що в Чеській Республіці з населенням 10,7 млн ​​зареєстровано 1,66 млн випадків COVID-19 і більш як 30 тисяч летальних випадків.

Останнім часом кількість щоденних випадків інфікування неухильно знижується: за останній тиждень було зареєстровано менше ніж 500 нових випадків за добу.

Нагадаємо, що в Чехії з 1 червня, почали видавати сертифікати вакцинації від коронавірусу для подорожі по Німеччині, Австрії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Словенії та Хорватії.

Додамо, що чеські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади у сфері гостинності з 31 травня обслуговують клієнтів у приміщеннях. Послаблення зробили раніше запланованого через рішення минулого тижня Вищого адміністративного суду.

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