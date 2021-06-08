Чехія відкриє кордони для громадян ЄС: умови в'їзду

Відомо, що аналогічний режим вже діє для громадян Австрії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії, які входять в ЄС, на двосторонній основі.

"Чеський уряд також збільшив ліміт на відвідування культурних заходів до 1 тисячі осіб в приміщенні та до 2 тисяч осіб на відкритому повітрі. В школах дітям і вчителям буде дозволено перестати носити маски в класі в більшості регіонів",- йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що магазини, ресторани, кінотеатри, театри та концертні зали відкриті вже кілька тижнів, але маскового режиму все ще потрібно дотримуватися.

Відзначається, що в Чеській Республіці з населенням 10,7 млн ​​зареєстровано 1,66 млн випадків COVID-19 і більш як 30 тисяч летальних випадків.

Останнім часом кількість щоденних випадків інфікування неухильно знижується: за останній тиждень було зареєстровано менше ніж 500 нових випадків за добу.