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Власти Чехии обвинили Россию в кибератаках

Новости » В мире    13.08.2019 - 18:08
Власти Чехии обвинили Россию в кибератаках
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Атака была совершена в июне этого года

Власти Чехии заявили, что российские хакеры причастны к кибератакам на их Министерство иностранных дел (МИД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník N.

Сообщается, что атака была совершена еще в июне и была организована Государственным разведывательным управлением РФ.

"Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники. Поэтому я понимаю, что мы ведем открытую гибридную войну с Россией. Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, этот шпионаж не должен оставаться без ответа", - заявил глава фракции партии STAN Вит Ракушан.

Напомним, в декабре Информационная служба безопасности Чехии заявила, что разведывательные службы России стоят за в прошлогодними кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии. По данным чешской службы безопасности, в течение 2016 года в результате взлома инфосистемы чешского МИД российские хакеры получили доступ к сотням ящиков электронной почты сотрудников этого ведомства.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня на эфирный сервер телерадиокомпании "Черноморка" совершили кибератаку, которую Служба безопасности Украины локализовала и блокировала ее негативное влияние. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

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