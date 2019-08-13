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На крымский телеканал провели кибератаку

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 10:49
На крымский телеканал провели кибератаку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

СБУ блокировала негативное влияние кибератаки на крымский телеканал

На эфирный сервер телерадиокомпании "Черноморка" совершили кибератаку, которую Служба безопасности Украины локализовала и блокировала ее негативное влияние. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что кибератака была направлена на блокирование и выведение из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервных копий и запасных инструментов.

"Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя. СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работа телерадиокомпании полностью восстановлена.

"Сейчас работа ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства", - говорится в сообщении.

Отметим, что Черноморская телерадиокомпания - это крымская региональная телерадиокомпания .

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США и Великобритании прекратили деятельность мощной хакерской группировки. Организатором группировки является гражданин Украины, который с 2007 года начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети.

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Новости Украины Служба безопасности Украиныкибератака
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