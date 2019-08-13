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Влада Чехії звинуватила Росію в кібератаках

Новини » В світі    13.08.2019 - 18:08
Влада Чехії звинуватила Росію в кібератаках
Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Атака була здійснена у червні цього року

Влада Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на їх Міністерство закордонних справ (МЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deník N.

Повідомляється, що атака була здійснена ще у червні й була організована Державним розвідувальним управлінням РФ.

"Чеський МЗС знову атакований хакерами з російського ГРУ, говорять дипломатичні джерела. Тому я розумію, що ми ведемо відкриту гібридну війну з Росією. Я закликаю негайно скликати комітет з безпеки, це шпигунство не повинно залишатися без відповіді", - заявив голова фракції партії STAN Віт Ракушан.

Нагадаємо, в грудні Інформаційна служба безпеки Чехії заявила, що розвідувальні служби Росії стоять за торішніми кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії. За даними чеської служби безпеки, протягом 2016 року у результаті зламування інфосистеми чеського МЗС російські хакери отримали доступ до сотень скриньок електронної пошти працівників цього відомства.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні на ефірний сервер телерадіокомпанії "Чорноморка" здійснили кібератаку, яку Служба безпеки України локалізувала і блокувала її негативний вплив. Зловмисники через зловмисне програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії і вивели систему з ладу.

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