Чехия обвинила РФ в атаках на Минобороны и МИД

Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Чешская служба безопасности считает, что Россия и Китай усилили разведдеятельность на территории Чехии

Служба безопасности и информации (BIS) Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел. Об этом говорится в отчете BIS за 2017 год, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным чешской службы безопасности, в течение 2016 года в результате взлома инфосистемы чешского МИД российские хакеры получили доступ к сотням ящиков электронной почты сотрудников этого ведомства.

В отчете подчеркивается, что, собирая личную информацию о сотрудниках МИД Чехии, хакеры получили данные, которые могут использовать для будущих атак, а также "список потенциальных целей практически во всех важных государственных институтах".

"За атаками стоят группировки Turla, созданная ФСБ, и APT28/Sofacy (известная как Fancy Bear), которой приписывают связь с российской военной разведкой ГРУ", - говорится в документе.

Отмечается, что в результате кибератак были также взломаны учетные записи электронной почты лиц, связанных с министерством обороны и вооруженными силами Чехии.

Также, согласно отчету, Москва и Пекин усилили разведывательную деятельность на территории Чешской Республики.

"Размер российской дипломатической миссии и большое число работающих в ней лиц, связанных с российскими разведслужбами, увеличивает риск разглашения тайн политиками и госслужащими Чехии", - говорится в документе.

В BIS считают, что Россия, используя "общую гибридную стратегию", хочет подорвать ЕС и НАТО, в частности, путем ослабления входящих в них стран по отдельности.

Напомним, BIS заявила, что спецслужбы России пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения страны.