Чехія обговорить постачання боєприпасів Україні 7 січня, - Reuters

Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня розгляне перспективи програми, фінансованої Заходом і організованої Чехією, яка забезпечує доставку артилерійських боєприпасів для України.

Програма об'єднує іноземних донорів, включно з Німеччиною, Данією та Нідерландами, а також чеських військових і виробників озброєнь.

Мета ініціативи - компенсувати дисбаланс сил на полі бою і підвищити можливості України проти російської агресії.

Критика і фінансові питання

Після нещодавньої зміни уряду глава кабінету оголосив про можливе скорочення фінансової підтримки, пославшись на недостатню прозорість програми. Однак чіткої позиції щодо її майбутнього поки що не висловлено.

Проросійські союзники нового уряду виступають проти програми, тоді як президент Чехії, НАТО та Україна високо оцінюють ініціативу. Основне питання на майбутньому засіданні - чи була програма реалізована без корупції.

Обсяги постачання і внесок донорів

За інформацією НАТО, з початку 2025 року в Україну планують поставити 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить близько 43% від загального обсягу.

Донори виділили близько 4,5 мільярда доларів, тоді як внесок Чехії склав лише десятки мільйонів євро.

Високопоставлені військові представники висловлюють обережний оптимізм щодо продовження ініціативи, попри політичні розбіжності всередині країни.