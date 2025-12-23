Чехия обсудит поставки боеприпасов Украине 7 января, - Reuters

На заседании Совета безопасности Чехии обсудят перспективы инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Совет безопасности Чешской Республики 7 января рассмотрит перспективы программы, финансируемой Западом и организованной Чехией, которая обеспечивает доставку артиллерийских боеприпасов для Украины.
Программа объединяет иностранных доноров, включая Германию, Данию и Нидерланды, а также чешских военных и производителей вооружений.
Цель инициативы — компенсировать дисбаланс сил на поле боя и повысить возможности Украины против российской агрессии.
После недавней смены правительства глава кабинета объявил о возможном сокращении финансовой поддержки, сославшись на недостаточную прозрачность программы. Однако четкой позиции относительно ее будущего пока не высказано.
Пророссийские союзники нового правительства выступают против программы, тогда как президент Чехии, НАТО и Украина высоко оценивают инициативу. Основной вопрос на предстоящем заседании — была ли программа реализована без коррупции.
По информации НАТО, с начала 2025 года в Украину планируется поставить 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов, что составляет около 43% от общего объема.
Доноры выделили около 4,5 миллиарда долларов, в то время как вклад Чехии составил лишь десятки миллионов евро.
Высокопоставленные военные представители выражают осторожный оптимизм относительно продолжения инициативы, несмотря на политические разногласия внутри страны.
Напоминаем, что Чехия не планирует обеспечивать финансовые гарантии для Украины. Новый премьер-министр страны заявил, что ответственность за поиск источников поддержки лежит на Европейской комиссии, которая должна определить альтернативные механизмы финансирования.
Отметим, что в текущем 2025 году Чехия поставила украинским вооруженным силам 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов, и это подтвердил бывший премьер-министр страны, напомнив о выполнении данных ранее обязательств.