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Чехия начнет с сентября патрулировать небо Словакии

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Прага, Воскресенье 03 июля 2022 17:21
Чехия начнет с сентября патрулировать небо Словакии Фото: чешский премьер Петр Фиала (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Чехия уже с сентября 2022 года начнет патрулировать воздушное пространство Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CT24.

Как заявил чешский премьер Петр Фиала, Чехия поможет соседней стране, пока ожидаются поставки американских истребителей F-16, которые должны заменить эксплуатируемые до сих пор МиГ-29.

"Мы, безусловно, будем помогать. Я думаю, что это прекрасный пример не только оборонного сотрудничества, но и доверия. Мы будем помогать Словакии, пока в ее распоряжении не появятся новые самолеты. И мы рассчитываем на то, что кто-то снова нам поможет, если у нас возникнут проблемы", - добавил он.

Отметим, предполагается, что помощь Чехии в защите воздушного пространства Словакии поможет ускорить передачу Украине истребителей МиГ-29, о которых говорит официальная Братислава.

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